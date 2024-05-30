Убийцу экс-участника «Дома-2» Кадетова заподозрили в поджоге бара в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в поджоге бара на улице Рубинштейна. Инцидент произошел утром 27 мая, жертв удалось избежать благодаря тому, что заведение было закрыто.

Огонь охватил подсобное помещение и коридор, общая площадь возгорания составила 14 квадратных метров. Экспертиза подтвердила версию умышленного поджога, в связи с чем было возбуждено уголовное дело.

Задержанным оказался 36-летний безработный петербуржец. Как сообщает РЕН ТВ, он уже имел проблемы с законом — мужчина отбывал наказание за убийство бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Андрея Кадетова.

Трагедия произошла в 2010 году. Кадетов, запомнившийся зрителям по участию в проекте, был найден мертвым во дворе своего дома. На теле молодого человека обнаружили множественные ножевые ранения.

Спустя несколько месяцев правоохранительным органам удалось задержать преступника. Им оказался мужчина, движимый ревностью: он считал, что Кадетов изнасиловал его девушку.