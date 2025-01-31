Убийца судебного пристава в Рязани уверен, что поступил по мужски

Сергей Ананикян, застреливший судебного пристава Сергея Калужского, даже в зале суда оставался уверенным, что поступил правильно, «по-мужски», устранив любовника своей бывшей жены. Об этом рассказали в сюжете телекомпании НТВ.

Суд в Рязани приговорил его к 12,5 годам колонии строгого режима. Бывшая супруга, ради которой Ананикян совершил преступление, на заседание не явилась.

Сергей Ананикян и Ольга Моисеева развелись в 2021 году, но продолжали жить вместе. На работе Моисеева завела служебный роман с Сергеем Калужским — начальником отдела судебных приставов. Калужский был женат, поэтому любовники скрывали свои отношения.

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Ананикян знал, где они встречались, гуляли и в каких гостиницах проводили время. Он даже притворялся дворником, чтобы следить за будущей жертвой.

В день убийства Ананикян надел маску, подкараулил Калужского у дома и расстрелял его из автомата, когда тот возвращался из магазина.

Сначала он утверждал, что хотел только напугать Калужского, но оружие якобы «сработало не так, как планировалось». Но следствие доказало: убийца долго и тщательно готовился к преступлению.

Перед оглашением вердикта Ананикян спокойно заявил, что погибший сам спровоцировал трагедию, связавшись с его бывшей женой. Более того, он заявил журналистам, что теперь у него «идеальные» отношения с Ольгой Моисеевой и их общими детьми.