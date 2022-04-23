Убийца семьи из пяти человек в Хакасии больше никогда не выйдет на свободу

В Хакасии суд вынес приговор Федору Панову, который в прошлом году убил семью своей любовницы, пишет КП.

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Инцидент произошел 5 августа в селе Джирим. За полгода до кровавой расправы 36-летний мужчина вышел из тюрьмы, где провел 18 лет за убийство двух женщин.

«Он сильно вспыльчивый, и всем говорил, что у него шизофрения, обострение весной и осенью, все боялись его. Хотя всем говорил, что пить боится, что голову рвет, но сам пил», – рассказал знакомый.

Несмотря на это, с ним попыталась построить отношения девушка по имени Марина. Она приезжала в Джирим из Абакана, чтобы встретиться с любовником, хотя и была замужем. Однако вскоре она решила порвать отношения. Панов не смог простить женщине этого и решил отомстить.

Злоумышленник пришел к дому, где жила семья Марины. Сначала он поругался с ее матерью, назвав ее дочь «проституткой». В итоге мужчина нанес жертве 16 ножевых ранений и перерезал ей горло.

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Ее сын пытался убежать через окно, однако Панов успел напасть на него. Внучка погибшей спряталась за тумбочку, но убийца нашел ее и тоже перерезал горло. Затем он нанес ножевой удар мужу первой жертвы и убил его брата. В это время раненый супруг погибшей побежал в огород. Панов настиг его и убил. После расправы он помылся в бане и пытался уйти. Он успел позвонить Марине и сказать, что убил всю ее семью. Вскоре его схватили односельчане.

Суд назначил Панову наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.