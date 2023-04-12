Убийца модели Гретты Ведлер получил 15 лет колонии

Пресненский районный суд Москвы приговорил Дмитрия Коровина, убившего модель Гретту Ведлер, к 15 годам колонии строго режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

24 февраля 2021 года Коровин задушил девушку в отеле на улице Смоленской в Москве, после чего в чемодане увёз на машине труп в Липецк. Также Коровин взял на имя Ведлер в кредит 700 тысяч рублей и украл с её счёта 1,5 миллиона.

Дословно:

Установлено, что 24 февраля 2021 года Коровин, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из отелей на ул. Смоленская, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений ударил девушку кулаком в лицо, от чего она упала на кровать, где обвиняемый нанес ей удары в область головы и туловища. После этого он придавил голову потерпевшей подушкой, перекрыв доступ кислорода в легкие, от чего она скончалась.

Вину мужчина признал признал, в ходе предварительного расследования и судебного следствия давал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений.