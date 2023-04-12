Убийца модели Гретты Ведлер получил 15 лет колонии

Пресненский районный суд Москвы приговорил Дмитрия Коровина, убившего модель Гретту Ведлер, к 15 годам колонии строго режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
24 февраля 2021 года Коровин задушил девушку в отеле на улице Смоленской в Москве, после чего в чемодане увёз на машине труп в Липецк. Также Коровин взял на имя Ведлер в кредит 700 тысяч рублей и украл с её счёта 1,5 миллиона.
Вину мужчина признал признал, в ходе предварительного расследования и судебного следствия давал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений.
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