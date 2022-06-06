Убийца дочери замминистра из Подмосковья подросток объяснил свой поступок

Подросток, которого подозревают в убийстве дочери замминистра строительства Московской области Марата Сибатулина, объяснил свой поступок, пишет КП.

Тело девушки обнаружили 3 июня внутри заброшенного здания в селе Ромашково. На это теле зафиксировали множественные ножевые ранения.

Парень признался, что зарезал бывшую одноклассницу из-за ссоры по поводу другой девушки. Выяснилось, что он поссорился с жертвой из-за их общей знакомой, в которую был влюблен. По его словам, она якобы стала обвинять его в том, что он распускает слухи о ее подруге.

Утверждается, что нож, которым подросток убил девушку, он купил буквально за день до преступления.