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Понедельник, 6 июня, 2022

Убийца дочери замминистра из Подмосковья подросток объяснил свой поступок

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Убийца дочери замминистра из Подмосковья подросток объяснил свой поступок

Подросток, которого подозревают в убийстве дочери замминистра строительства Московской области Марата Сибатулина, объяснил свой поступок, пишет КП.

Тело девушки обнаружили 3 июня внутри заброшенного здания в селе Ромашково. На это теле зафиксировали множественные ножевые ранения.

Парень признался, что зарезал бывшую одноклассницу из-за ссоры по поводу другой девушки. Выяснилось, что он поссорился с жертвой из-за их общей знакомой, в которую был влюблен. По его словам, она якобы стала обвинять его в том, что он распускает слухи о ее подруге.

Утверждается, что нож, которым подросток убил девушку, он купил буквально за день до преступления.

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