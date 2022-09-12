У жителя Рязани изъяли свыше 700 граммов марихуаны

Сотрудники Управления наркоконтроля УМВД по Рязанской области задержали 33-летнего рязанца, который занимался изготовлением и хранением значительных объёмов марихуаны.

Оперативники УНК УМВД и отдела МВД по Советскому району Рязани при силовой поддержке сотрудников отряда спецназа «Гром» в посёлке Борки задержали Kia Ceed, за рулём которой находился 33-летний сотрудник строительной организации. В салоне машины полицейские нашли примерно 90 граммов марихуаны.

Вместе с задержанным оперативники выехали на участок леса в окрестностях Рязани, где весной 2022 года мужчина вырастил несколько кустов конопли. На местности изъяли свыше 700 граммов марихуаны и части наркосодержащего растения массой 835 граммов. Как объяснил нарушитель, наркотик он изготавливал для собственного употребления.

Следователь ОМВД по Советскому району возбудил уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и хранении наркотических средств в крупном размере. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, – сообщает УМВД по Рязанской области.