Врачи Рязанской областной клинической больницы выявили у 54-летней пациентки диабетический кетоацидоз. На опасное состояние здоровье указывало сразу несколько симптомов, среди них – сильная сонливость.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, пациентка сначала почувствовала общее недомогание. Потом у неё появились тошнота, рвота, дискомфорт в животе. Рязанка постоянно хотела спать.

В итоге в больницу её доставили в тяжёлом состоянии. Выяснилось, что у женщины высокий уровень глюкозы в крови, большое количество ацетона в анализе мочи и смещение кислотно-щелочного равновесия крови в кислую сторону.

За жизнь пациентки начала бороться мультидисциплинарная бригада. Помогают ей эндокринологи, реаниматологи, терапевты. Восстанавливать кислотно-щелочное равновесие решили с помощью метода вено-венозной гемодиафильтрации: