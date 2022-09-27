У рязанцев осталось несколько дней, чтобы получить выплату на детей от 8 до 17 лет за полгода

У рязанских семей осталось несколько дней, чтобы получить выплату на детей от 8 до 17 лет сразу за полгода. Если заявление на пособие будет подано до 1 октября, то родители получат выплату с апреля по сентябрь. В Рязанской области пособие от 8 до 17 лет назначено 25 тысячам детей.

Если заявление будет подано после 1 октября, то выплата будет осуществляться с месяца подачи заявления, сообщила пресс-служба отделения Пенсионного фонда по Рязанской области.

Напомним, что ежемесячное пособие назначается малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. При назначении пособия применяется комплексная оценка нуждаемости: учитываются доходы, имущественная собственность и трудовая занятость членов семьи.

Для назначения пособия доход на каждого члена семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения, установленный в регионе (в Рязанской области 12 388 рублей). Размер выплат зависит от разницы между прожиточным минимумом и доходом семьи. Если с выплатой в размере 50% среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, — назначается 75%. Если и с такой выплатой доход не превысил прожиточный минимум, — будет назначено 100%.

Самый удобный способ подать заявление — электронный, с помощью портала Госуслуг. Такой способ чаще всего выбирают рязанцы (боле 95% заявлений было подано в электронном виде). За назначением пособия можно обратиться и лично в ближайшую клиентскую службу ПФР или МФЦ.