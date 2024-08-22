У рязанца, севшего за руль пьяным, конфисковали Ford Focus

Рязанский районный суд вынес приговор местному жителю, обвиненному в нарушении части 1 статьи 264.1 УК РФ. Мужчину признали виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Суд установил, что ранее подсудимый уже был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и вождение в нетрезвом состоянии. Однако, несмотря на это, в декабре 2023 года он снова сел за руль своего автомобиля Ford Focus в состоянии опьянения и был остановлен сотрудниками ДПС в селе Реткино Рязанского района.

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя и личность подсудимого, назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ. Кроме того, его лишили права управлять транспортными средствами на два года.

Автомобиль осужденного был конфискован и обращен в доход государства.