У пяти рязанских школ отремонтируют заборы, у двух — уличное освещение

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На заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции гордумы депутаты обсудили информацию администрации Рязани о мерах по усилению безопасности в образовательных учреждениях. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

В текущем году на установку систем видеонаблюдения в детских садах (№№13, 79, 109, 120) и дополнительных камер в школах (№№15, 20, 29, 46, 51, 60/61, 66) запланированы средства в размере 1,9 млн. рублей. В части учреждений работы уже выполнены.

Из областного бюджета ожидается выделение средств в размере 6 млн. рублей на установку и ремонт ограждения территории школ (№№8, 15, 17, 45, 55) и восстановление уличного освещения школ (№№58, 66).

С целью усиления мер по обеспечению антитеррористической безопасности образовательных учреждений первоочередными являются расходы в размере 8,2 млн. рублей.