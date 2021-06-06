В пятницу, 4 июня, у принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь. Об этом сообщает РИА «Новости».
Девочку назвали Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор.
Вес девочки составил около 3,49 килограммов. Ребенок и мать чувствуют себя хорошо.
Имя Лили выбрали неслучайно. Девочку назвали в честь прабабушки, королевы Елизаветы II. Королеву в семейной обстановке всегда называли Лилибет. Второе имя — Диана — выбрали в честь покойной принцессы Уэльской.
Это уже второй ребенок принца Гарри и Меган Маркл. Два года назад у пары родился сын Арчи.