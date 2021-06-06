11.7 C
Рязань
Вторник, 8 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

Елена Лобанова
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
- Advertisement -

В пятницу, 4 июня, у принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь. Об этом сообщает РИА «Новости»

Девочку назвали Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор.

— Ребенок родился в 11:40 (21:40 по Москве) 4 июня в Санта-Барбаре, Калифорния, — говорится в сообщении. 

Вес девочки составил около 3,49 килограммов. Ребенок и мать чувствуют себя хорошо. 

Имя Лили выбрали неслучайно. Девочку назвали в честь прабабушки, королевы Елизаветы II. Королеву в семейной обстановке всегда называли Лилибет. Второе имя — Диана — выбрали в честь покойной принцессы Уэльской. 

Это уже второй ребенок принца Гарри и Меган Маркл. Два года назад у пары родился сын Арчи.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,199ЧитателиЧитать
1,529ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]