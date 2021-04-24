У орловских заключенных массово изъяли заточки и телефоны

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В управлении ФСИН России по Орловской области рассказали об итогах работы в первом квартале текущего года, пишет портал «Орелград».

В пресс-службе ведомства уточнили, что специалистам удалось раскрыть 69 преступлений.

В частности, у заключенных изъяли 76 средств мобильной связи, 26 колюще-режущих предметов.

«Задержано за попытку передачи запрещенных предметов два гражданина, они привлечены к административной ответственности», – заявили в управлении ФСИН.

Сейчас среднесписочная численность осужденных, которые отбывают наказание в регионе, составляет 3484 человек.