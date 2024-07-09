Вторник, 9 июля, 2024

У нового арт-объекта «Я люблю Канищево» установили ограждение

Автор: 7info7

Опубликовано

По периметру нового арт-объекта «Я люблю Канищево» 9 июля установили ограждения. На это обратили внимание очевидцы, они поделились фото с редакцией 7info.

Фотозона появилась в сквере имени маршала Бирюзова недавно. Новую локацию уже успели облюбовать местные жители. В выходные в социальных сетях публиковали снимки, на которых видно, что дети расшатывают буквы и лазят по ним.

Чуть позже мэрия Рязани опубликовала обращение следующего содержания:

— В целях профилактики травматизма и во избежание повреждения фотозоны, администрация города Рязани настоятельно рекомендует родителям следить за тем, чтобы дети не залезали на конструкции, не предназначенные для этого. Следует помнить, что здоровье детей и красота города зависит от каждого жителя.

Отметим, что арт-объект был установлен в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани из окна выпала 63-летняя женщина

В Кораблинском районе случился крупный пожар. Огонь перекинулся на соседние постройки

В Рязанской области открылась тематическая ярмарка для поддержки местных производителей

Жара не отступает: в среду столбик термометра в Рязанской области вновь превысит +30°С

Госдума одобрила введение туристического налога в России

Сотрудники Росгвардии задержали в Новомичуринске нетрезвого водителя, скрывшегося с места ДТП

Киев лишился вооружения на €200 млн и «ослеп» после ракетной атаки ВС РФ

Фигурист Энберт назвал условия для возвращения Трусовой к соревнованиям

Автомобиль въехал в забор в Рязани

Диетолог предупредила о вреде мюсли и хлопьев на завтрак

Мужчина провалился в большую трубу в центре Рязани

Малков потребовал провести совещание с главврачами рязанских больниц