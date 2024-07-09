У нового арт-объекта «Я люблю Канищево» установили ограждение

По периметру нового арт-объекта «Я люблю Канищево» 9 июля установили ограждения. На это обратили внимание очевидцы, они поделились фото с редакцией 7info.

Фотозона появилась в сквере имени маршала Бирюзова недавно. Новую локацию уже успели облюбовать местные жители. В выходные в социальных сетях публиковали снимки, на которых видно, что дети расшатывают буквы и лазят по ним.

Чуть позже мэрия Рязани опубликовала обращение следующего содержания:

— В целях профилактики травматизма и во избежание повреждения фотозоны, администрация города Рязани настоятельно рекомендует родителям следить за тем, чтобы дети не залезали на конструкции, не предназначенные для этого. Следует помнить, что здоровье детей и красота города зависит от каждого жителя.

Отметим, что арт-объект был установлен в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».