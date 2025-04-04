«У нас такое крайне редко бывает!» — Comedy Club представил нового резидента

В пятницу, 4 апреля, в 21:00 на ТНТ выйдет новый выпуск Comedy Club (16+). Зрителей ждут неожиданные гости, яркие номера и презентация нового резидента!

Гости выпуска

Гостем программы станет певец Ваня Дмитриенко. Он расскажет, почему повзрослел, как начал заниматься спортом, а также исполнит один из своих недавних хитов.

Кроме того, в студию придут актёры фильма «Батя 2. Дед», который 3 апреля вышел в российский прокат: Стас Старовойтов, Степан Девонин, Владимир Вдовиченков.

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Они поделятся забавными историями со съёмок, расскажут, как накладывали грим Евгению Цыганову, а также вспомнят самые неловкие моменты работы над фильмом.

Юмористические номера

Блок выступлений откроет Алексей Шальнов в образе финансового коуча Виктора Криптовалютова. Он представит свою авторскую методику по финансовой грамотности и расскажет, как стать долларовым миллионером уже к концу недели. Вместе со зрителями в зале он даже прочитает аффирмацию на удачу и богатство.

Затем на сцену выйдут Марина Кравец и Александр Волобуев. В своём музыкальном номере они споют о сложных отношениях мужчины и женщины, когда он блокирует карты, забирает машины, а потом пытается помириться. Многие зрители заметят в этом аллегорию на взаимоотношения между странами.

В этом выпуске случится особенное событие — Comedy Club представит нового резидента! Им станет Никита Хурда.

Павел Воля торжественно объявит:

«У нас сейчас важный момент! Такое крайне редко бывает на сцене Comedy Club. Сейчас состоится презентация нового резидента. Никита, запомни эти аплодисменты – такого больше никогда не будет в твоей жизни!»

Вместе с Настасьей Самбурской Никита покажет номер о том, как завоевать сердце актрисы.

Финальный стендап Павла Воли

Завершит выпуск Павел Воля с монологом о повседневных раздражителях:

Самокатчики и их манера передвижения,

Люди, придумывающие новые ПДД,

Женщины, которые опаздывают или плохо готовят.

Павел предложит неординарные способы наказаний, но не забудет уточнить: «Это всё не про мою любимую Ляйсан!».

Фото: ТНТ