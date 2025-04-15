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Здоровье

У молодых россиян появились синдромы «вечной болезни» из-за вейпов

Алексей Самохин

Среди молодёжи, активно использующей вейпы и электронные устройства для курения, всё чаще возникают жалобы на постоянные симптомы, похожие на простуду — насморк, заложенность носа и чихание. Об этом пишет Life.ru.

Как отмечают врачи, эти состояния часто протекают без других признаков болезни, но при осмотре обнаруживается выраженный отёк слизистой оболочки носа.

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, с подобными жалобами чаще всего обращаются старшеклассники и студенты. Медики фиксируют, что примерно у каждого второго молодого пациента, курящего вейп, наблюдается раздражение слизистой носа.

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Доктор медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев предупреждает: ситуация будет только ухудшаться. В составе вейпов содержится большое количество синтетических веществ и химических добавок, которые оказывают агрессивное воздействие на слизистые оболочки. Без отказа от вейпов это может привести к более серьёзным нарушениям, требующим помощи пульмонолога.

Кроме того, у людей с предрасположенностью к хроническим заболеваниям носоглотки — например, тонзиллиту или синуситу — курение электронных сигарет может вызывать обострения.

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