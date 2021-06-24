У касимовской пенсионерки украли 40 тысяч рублей

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Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» задержали местную рецидивистку, подозреваемую в краже денег из дома 58-летней пенсионерки. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Вчера утром в полицию обратилась 58-летняя жительница посёлка Крутоярский. Пенсионерка сообщила, что ночью из хранящегося дома кошелька пропали все сбережения — 40 тысяч рублей.

Полицейские опросили пострадавшую и уточнили весь распорядок прошедшего дня. Выяснилось, что после обеда жительница посёлка ходила в магазин за покупками, затем занималась домашними делами и поздно вечером работала на огороде. При этом на участке она была одна, но все время дом был закрыт. За полночь пенсионерка легла спать и все двери были закрыты. Лишь одно из окон с москитной сеткой было открыто для сквозняка, столь приятного после жаркого дня.

Оперативники уголовного розыска осмотрели дом и не обнаружили следов взлома ни на дверях, ни на окнах.

Сотрудники полиции стали опрашивать жителей посёлка и узнали, что накануне вечером на улице видели незнакомую женщину средних лет. Несколько местных жителей описали её и оперативники опознали 33-летнюю жительницу соседнего села. Ранее эта женщина была судима за кражу и незаконное проникновение в чужое жилище, поэтому полицейским она «примелькалась».

Полицейские разыскали и задержали злоумышленницу. Оказалось, что часть похищенного уже потрачена.

По предварительной информации, 33-летняя рецидивистка специально приехала в посёлок Крутоярский, чтобы высмотреть подходящую пенсионерку. Увидев в магазине пожилую женщину, у которой в кошельке были заметны крупные купюры, злоумышленница проводила её до дома, а затем стала изучать действия пенсионерки. Заметив, что хозяйка дома, покидая жилище, запирает двери, злоумышленница решила дождаться момента, когда пенсионерка ляжет спать. За время наблюдения женщина приметила открытое для проветривания окно с москитной сеткой и во дворе лестницу, с помощью которой можно добраться до этого окна. Ночью, когда пенсионерка заснула, злоумышленница забралась по лестнице к окну, сняла москитную сетку, залезла в комнату, забрал из кошелька и выбралась наружу, при этом поставив москитную сетку на место и вернув во двор лестницу.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.