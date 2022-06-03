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Пятница, 3 июня, 2022

У дома в Старожиловском районе нашли труп мужчины

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7info

У дома в Старожиловском районе нашли труп мужчины

Труп мужчины обнаружили у дома в Старожиловском районе, пишет «МК Рязань».

О случившемся изданию рассказал следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СКР по Рязанской области Максим Сеничкин.

Тело нашли 1 июня у здания на улице Газовиков села Истье. В доме ремонтировали крышу, сначала предположили, что погибший упал с высоты.

Эксперты установили, что местный житель умер от сердечной недостаточности. Мужчина вёл асоциальный образ жизни, документов не имел. Сейчас его личность пытаются установить.

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