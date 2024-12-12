У ЦПКиО в Рязани построят центр спортивной и художественной гимнастики

В Рязани появится центр спортивной и художественной гимнастики. Об этом сообщил губернатор Павел Малков 11 декабря во время прямой линии.
В новом центре смогут тренироваться не только гимнасты, но и борцы, которые демонстрируют высокие результаты на соревнованиях. Место для строительства уже выбрано — это Славянский проспект, рядом с Центральным парком культуры и отдыха, отметил губернатор.
Также во время прямой линии Павел Малков заявил, что развитие спорта — один из приоритетов Рязанской области.