У ЦПКиО в Рязани построят центр спортивной и художественной гимнастики

В Рязани появится центр спортивной и художественной гимнастики. Об этом сообщил губернатор Павел Малков 11 декабря во время прямой линии.

В новом центре смогут тренироваться не только гимнасты, но и борцы, которые демонстрируют высокие результаты на соревнованиях. Место для строительства уже выбрано — это Славянский проспект, рядом с Центральным парком культуры и отдыха, отметил губернатор.

«Мы развиваем территорию ЦПКиО — там уже есть множество спортивных площадок. Параллельно будем заниматься развитием ЦСК: планомерно выделять средства на его обновление каждый год. Надеюсь, что профсоюзы также поддержат нас, и вместе мы сможем отремонтировать бассейн „Буревестник“. Рассчитываю, что в ближайшем будущем новый центр у нас обязательно появится», — отметил Павел Малков.

Также во время прямой линии Павел Малков заявил, что развитие спорта — один из приоритетов Рязанской области.