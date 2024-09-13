У цирка в Рязани произошла драка, причина известна

Днём в пятницу, 13 сентября, у остановки общественного транспорта «Цирк» в Рязани произошла драка двух мужчин. Информация об инциденте появилась в телеграм-канале «Топор 18+ Рязань».

Подробности сообщила жена одного из участников конфликта. По словам рязанки, оппонент её мужа получил за дело. Якобы, молодой человек подходил к молодым девушкам, некоторым из которых меньше 18 лет, и трогал из га попу, грудь.

— Мой муж заступился, и вот во что это вылилось, — рассказала рязанка.

По словам девушки, у второго участника драки есть 5 условных судимостей. Она предположила, что дебошир ждёт ещё одну.