Понедельник, 2 сентября, 2024

У берегов Норвегии умер «российский кит-шпион»

Автор: 7info7

Опубликовано

https://ru.freepik.com/free-photo/view-red-cottages-by-coastline-hamnoy-lofoten-islands-norway_13554742.htm#fromView=search&page=1&position=0&uuid=26e014b1-6c1f-4253-aa86-68066f6555de

Тело кита-белухи по имени Хвальдимир, который вызывал подозрения в шпионской деятельности в интересах России из-за особой сбруи, было найдено на выходных у норвежских берегов. Об этом сообщает РИА Новости.

На днях команда зоозащитников получила уведомление от местного жителя. По прибытию на место, они обнаружили в водах тело Хвальдимира. Волонтеры намерены провести вскрытие, чтобы определить причину смерти кита.

По информации СМИ, Хвальдимир проявлял признаки одомашненности и ощущал себя уверенно среди людей. Этот кит предпочитал более людные места, в отличие от других белух.

Весной 2019 года норвежские рыбаки встретили кита, на котором была видна сбруя. На пряжке был обнаружен логотип одной из компаний из Санкт-Петербурга. Это дало повод для предположений, что белуха «убежала из российского плена». Животное получило имя «Хвальдимир», что является сочетанием слова «кит» на норвежском и имени российского президента.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Сбербанк полностью перевел обслуживание и выпуск клиентских карт на собственный процессинг

В Пермском крае должница по алиментам пряталась от приставов в подземном лазе

Священник Русакевич рассказал, как стать счастливым

Священник Русакевич пояснил, надо ли каяться в докрещенских грехах

На улице Зубковой загорелся мусор

Заммэра объяснил, кому жаловаться на невывезенный в Рязани мусор

ЦИК рекомендовал кандидатуру Андрея Сидоренко на должность председателя рязанского избиркома

На Солотчинском шоссе собирается пробка из-за ДТП

В Сараевском районе открылась обновленная детская школа искусств

Аркадий Фомин поздравил учащихся Шиловской школы №1

ЖК ITower: купите квартиру рядом с новой достопримечательностью Рязани!

Завершены съемки нового сезона многосерийной остросюжетной драмы «Загляни ему в голову-2»