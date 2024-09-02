У берегов Норвегии умер «российский кит-шпион»

Тело кита-белухи по имени Хвальдимир, который вызывал подозрения в шпионской деятельности в интересах России из-за особой сбруи, было найдено на выходных у норвежских берегов. Об этом сообщает РИА Новости.

На днях команда зоозащитников получила уведомление от местного жителя. По прибытию на место, они обнаружили в водах тело Хвальдимира. Волонтеры намерены провести вскрытие, чтобы определить причину смерти кита.

По информации СМИ, Хвальдимир проявлял признаки одомашненности и ощущал себя уверенно среди людей. Этот кит предпочитал более людные места, в отличие от других белух.

Весной 2019 года норвежские рыбаки встретили кита, на котором была видна сбруя. На пряжке был обнаружен логотип одной из компаний из Санкт-Петербурга. Это дало повод для предположений, что белуха «убежала из российского плена». Животное получило имя «Хвальдимир», что является сочетанием слова «кит» на норвежском и имени российского президента.