«Ты молодежь не понимаешь, потому что ты скуф!»: исполнительницы хита «Сигма бой» поставили на место Илью Соболева в «Шоу Воли»

В это воскресенье, 2 марта, на ТНТ выйдет новый выпуск «Шоу Воли» (16+), гостями которого станут шоумен Сергей Светлаков и актриса Светлана Листова. С их персонажами из семьи Беляковых – вечного телезрителя и его жены – зрители совсем скоро встретятся в праздничном спецвыпуске «Наша Russia. 8 марта», которым телеканал ТНТ поздравит всех женщин. В фильме также принимают участие Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Григорий Лепс, Сергей Лазарев в роли Сергея Шнурова и многие другие.

Светлана Листова: «Мы снимали спецвыпуск, и я впервые встретилась с Филиппом Киркоровым. Было страшновато – все-таки Филипп Киркоров, мало ли, что ему стрельнет… Но ему так понравился мой наряд – он подумал, что я певица Адель. И как-то он проникся ко мне, звонил своим друзьям, говорил, что он тусуется с Адель. В общем, мы нашли общий язык, и кажется, что он хотел проявить ко мне особенное внимание».

Сергей Светлаков: «Наш фильм не будет похож на сезон «Нашей Раши», хотя скетчи в нем тоже будут. Формат будет музыкальным, со множеством песен и клипов, это особенное поздравление от нас для всех женщин. Уникальность нашего фильма еще и в том, что Гарик Мартиросян появится в кадре в роли оператора Рудика, который всегда был за кадром Сев-Кав ТВ!»

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Фото: ТНТ

Сам Мартиросян, который спродюсировал фильм, неожиданно появится в студии «Шоу Воли». Он расскажет не только о том, как создавался спецвыпуск, но и о прототипах вечных героев «Нашей Раши» и о том, что вдохновило команду народно любимого шоу на создание образов Бородача, Жорика Вартанова,

Также гостями «Шоу Воли» станут Betsy и Мария Янковская – исполнительницы хита «Сигма бой», который порвал мировые чарты. Девочки ворвутся в студию со словами «Привет, скуфы» и начнут разбираться, почему Воля и Соболев – не сигма и не краши. О работе с дуэтом расскажет отец Betsy, композитор Михаил Чертищев, который написал «Сигма боя», а также музыку к множеству популярных мультфильмов от «Баброскиных» до «Лунтика»:

«У нас есть взаимопонимание. Если Бетси и Маша захотят сделать перерыв или просто устанут, мы спокойно к этому отнесемся, потому что у нас есть свои профессии, которыми мы продолжим заниматься. Мы пока не знаем, сколько мы заработали на песне – стриминги платят позже. Поэтому шубы у девочек пока искусственные».