Творческая встреча с артисткой Юлией Бычковой состоялась в музыкальном театре

19 февраля в Рязанском музыкальном театре прошла очередная творческая встреча серии «Театр без грима», на которой своим талантом с преданными зрителями делилась солистка Юлия Бычкова. Лейтмотивом мероприятия стали так называемые «маяки» в творчестве актрисы – знаковые люди, события, роли. Сразу стоит отметить, что эта встреча отличилась зажигательной атмосферой и озорным юмором, который свойственен героиням Юлии Бычковой.

Фото Рязанского музыкального театра

Открывающим номером стала «визитная карточка» Юлии – сочинение «Карамболина, Карамболетта!», исполненное не только академически поразительно, но и, что не менее важно, заразительно, с огоньком. После в условном «первом акте» мероприятия солистка параллельно рассказу о своей насыщенной музыкальной биографии исполнила ещё множество песен, в том числе авторскую. За арией Пепиты – ещё одной важной героини в судьбе актрисы, ибо с неё начался творческий путь в Рязанском музтеатре – и композицией «Я выхожу на сцену» последовала история о вихристой дороге, ведущей из военного городка Елань и через Питер на Камчатку, где Юлия стала музыкальным теоретиком по специальности. Затем солистка поделилась по-детски милой и в то же время вдохновляющей историей о «Мона Лизе», коей себя представляла, пока взамен на проникновенное исполнение песни в караоке ни получила в действительности спонтанный портрет. Не обошлось и без рассказа об обучении в МГИМ им. А. Г. Шнитке. Также Юлией были спеты лиричная и печальная «Я такое дерево», «Дари-Дари» собственного сочинения в дуэте с сестрой и другие.

Фото Рязанского музыкального театра

Во «втором акте» солистка ответила как на присланные заранее, так и заданные в реальном времени вопросы, награждая символичными подарками особенно активных слушателей. Что мы узнали? Юлия хотела бы попробовать себя в роли стилиста, любимая её роль – Адель, к Дональду Трампу относится равнодушно. И, что понятно было по всей заряженной позитивом встрече, в палитре театра она – алая краска.

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По завершении программы у гостей была возможность пообщаться с артисткой, сфотографироваться и взять автограф.

Полина Иманова