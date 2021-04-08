Туроператоры рассказали о способах сэкономить на отдыхе во время майских праздников

Найти недорогие отели на майские праздники можно даже в Сочи и Крыму, выбирая менее раскрученные места, сообщили «Известиям» туроператоры.

— В Сочи максимальная загрузка приходится на Центральный район и горный кластер, в то время как в Имеретинской низменности места в отелях еще есть, и цены доступные, —рассказал генеральный директор туроператора «Алеан» Илья Уманский.

В то же время в Крыму, по его словам, основной туристический поток приходится на Южный берег и район Большой Ялты. А вот на Восточном и Западном побережье предложений для туристов достаточно. В частности, стоит обратить внимание на Керчь.

В компании «Интурист» «Известиям» сообщили, что альтернативой Сочи могут стать туры в соседнюю Абхазию – цены там на 20-40% ниже. Въезд для россиян абсолютно свободный — по внутри российскому паспорту и без ПЦР-теста.

Кроме того, самостоятельные путешественники пока еще могут сэкономить на авиа- и железнодорожных билетах. По данным сервиса «Туту.ру», на майские праздники отправиться в Крым и Сочи можно даже дешевле, чем в апреле, – на 2-5%. Связано это с тем, что бум продаж придется непосредственно на дни перед праздниками: из-за пандемии большинство туристов опасаются бронировать билеты заранее.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Пятизвездный май: мест в дорогих отелях Сочи и Крыма на праздники уже нет.