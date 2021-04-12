Туроператоры рассказали о кратном росте аннулирований путевок в Турцию

На фоне тревожных новостей из Турции об интенсивном росте числа заболевших коронавирусом и связанной с этим возможной приостановкой авиасообщения РФ с этой страной в России начался спад продаж туров в эту страну, сообщили «Известиям» в пресс-службе Tez Tour.
В пятницу источник «Известий» сообщил о том, что чартерные и часть грузопассажирских рейсов в Турцию могут оказаться под запретом. Собеседник издания в туристической отрасли сослался на информацию Минтранса и двух крупнейших туроператоров. При этом для российских граждан, прибывающих из Турции, может быть введен 14-дневный карантин, сообщил источник. По данным собеседника, такие меры в пятницу обсуждались на заседании Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Однако окончательное решение может быть принято в понедельник, уточнял он.
Спрос по путевки в Турцию за последние три дня снизился примерно на 25%, сообщил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин также сообщил о спаде майских продаж на 10-20%.
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