Туристка пришла в ужас от свалок в Касимовском районе

Туристка из северного города Кандалашка рассказала YA62.ru, что в ужасе от свалок в посёлке Лашма в Касимовском районе. В Рязанской области женщина впервые, и впечатления от благоустройства посёлка у неё негативные.

«Хочется просто кричать на весь мир. Посёлок Лашма — это настоящие африканские трущобы. Такого я не встречала за всю свою жизнь, это просто дно. Местные власти не хотят работать, жители уже не обращают на это внимания и сами превращаются в свиней. Ужас, люди, как вы тут живёте? Я так понимаю, в таком виде большая часть Рязанской области и никому нет до этого дела!» – возмутилась туристка.

Женщина прислала фотографии замусоренных парка, детской площадки и нескольких стихийных свалок по периметру населённого пункта.

Касимовский район туристка выбрала местом для отдыха летом.

«Мне есть с чем сравнивать. Мой родной край – это сказка по сравнению с тем, что я вижу тут. Я просто в ужасе», – отметила женщина.

По словам туристки с Севера, она уже пожаловалась на свалки в поселковую администрацию. Частично убрать свалки пообещали в ближайшее время.