Туляк напал с ножом на бывшую сожительницу на глазах у прохожих

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Полицейские задержали жителя Тулы, который совершил нападение на бывшую сожительницу, пишет портал Myslo.

Инцидент произошел днем 12 июня рядом с домом №22 по улице Демьянова. По предварительной версии, конфликт возник на фоне совместного распития алкоголя.

По словам очевидцев, злоумышленник напал на девушку с ножом и избивал жертву. Она получила незначительное ранение правого бедра. Ей оказывали медицинскую помощь.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточнили, что составлен материал, по которому будет приниматься процессуальное решение в отношении туляка.