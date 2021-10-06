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Среда, 6 октября, 2021
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Тульские казаки предложили закрыть ТНТ после поцелуя двух мужчин

Никита Брыкин
Тульские казаки предложили закрыть ТНТ после поцелуя двух мужчин

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Тульские казаки выразили недовольство последним выпуском шоу «Игра» на телеканале ТНТ, в котором был показан поцелуй двух мужчин, пишет Тульская пресса.

В рамках передачи актер Денис Дорохов предстал в образе невесты и поцеловал артиста Александра Панекина, который исполнял роль жениха.

Атаман Алексей Альховик выступил с предложением закрыть телеканал после случившегося.

«Подобный «юмор» может привести к печальным последствиям для всей страны. Сегодня однополый поцелуй на экране, а завтра разрушение семейных ценностей, религии, страны!» – заявил Альховик.

По мнению тульского казачьего войска, этот поступок пропагандирует нетрадиционные ценности.

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