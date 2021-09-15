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Среда, 15 сентября, 2021
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Тульские чиновники объяснили, зачем пилят деревья на улице Революции

Никита Брыкин
Тульские чиновники объяснили, зачем пилят деревья на улице Революции

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В городской администрации рассказали о причинах пилки деревьев на улице Революции в Туле, пишет Myslo.

Ранее местный житель выразил недовольство вырубкой деревьев рядом с домами № 24 и 26. По его мнению, они никак не мешали горожанам.

Сообщается, что специалисты приступили к плановому кронированию зеленых насаждений и удалению аварийных, наклонившихся над проезжей частью и тротуаром более чем на пятнадцать процентов и сухостойных деревьев.

Также чиновники сослались на требования ГИБДД по зоне видимости дорожных знаков.

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