Тульские чиновники объяснили, зачем пилят деревья на улице Революции

В городской администрации рассказали о причинах пилки деревьев на улице Революции в Туле, пишет Myslo.

Ранее местный житель выразил недовольство вырубкой деревьев рядом с домами № 24 и 26. По его мнению, они никак не мешали горожанам.

Сообщается, что специалисты приступили к плановому кронированию зеленых насаждений и удалению аварийных, наклонившихся над проезжей частью и тротуаром более чем на пятнадцать процентов и сухостойных деревьев.

Также чиновники сослались на требования ГИБДД по зоне видимости дорожных знаков.