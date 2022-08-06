Туляк зашел в магазин и показал продавщице половой орган

Житель Тулы зашел в салон аксессуаров для телефона на улице 9 Мая и показал продавщице половой орган, пишет Первый Тульский.

Сначала мужчина подождал, когда к нему выйдет женщина. Продавец стала предлагать ему чехлы, однако в этот момент злоумышленник расстегнул штаны и обнажил детородный орган.

После этого он стал ходить за девушкой по пятам. Его выходка попала на камеры видеонаблюдения.

В комментариях одна из женщин рассказала, что извращенец приходил в магазин «Спар», где мастурбировал под камерами.