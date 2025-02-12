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Новости мира

«Трусы и чмошники»: на Украине забили тревогу из-за продажи страны США

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Киевские власти продают страну Соединенным Штатам на глазах у безмолвного украинского общества, написал блогер Анатолий Шарий в телеграм-канале.

Он привел в качестве примера согласие Киева отдать Вашингтону полезные ископаемые Украины в счет долгов. Кроме того, Западу удалось «прогнуть» Владимира Зеленского на призыв 18-летних — власти согласились выдавать это за «добровольную службу».

«На протяжении нескольких дней происходит невероятное. Происходит самая настоящая сдача страны оптом», — отметил Шарий.

Больше всего его возмутило молчание украинских активистов, которые борются с «русскоговорящими продавщицами и бабушками из Одноклассников».

«Трусы и чмошники. Под носом у которых продается страна», — подчеркнул блогер.

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Шарий добавил, что им не хватает смелости воевать с теми, кто на самом деле совершает государственную измену.

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