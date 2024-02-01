Труп пропавшего военного нашли в реке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водолазы вытащили из Исети тело пропавшего 20-летнего Дмитрия Коменеко, сообщает порта E1.ru.

Молодой человек числился пропавшим без вести с ночи 27 января. Перед исчезновением Дмитрий подрался с другом у входа в бар на улице 8 Марта. После парень ушёл в неизвестном направлении без телефона, документов, верхней одежды, с разбитой головой.

По данным СМИ, тело в реке нашли 1 февраля. Информацию об обнаружении трупа журналистам подтвердили источник у силовиков и подруга пропавшего.

На месте работают силовики.

Причину смерти молодого человека установят эксперты.