Труп 2-летнего ребёнка нашли в реке на Алтае

В следственном управлении Следственного комитета России по Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения и последующей находке тела малолетнего ребенка в реке Мульта. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 10 августа 2023 года вечером 22-летняя жительница села Мульта отправилась на купание, оставив своего 2-летнего сына на берегу реки. Во время нахождения в воде, женщина заметила, что ее сын оказался в реке и уносится течением. Она не смогла самостоятельно спасти ребенка и обратилась за помощью по телефонной линии «112».

В результате поисков, проведенных спасателями, тело ребенка было обнаружено в 700 метрах от места происшествия. На трупе не было обнаружено признаков насильственной смерти. Тело осмотрено следователями регионального следственного управления, после чего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В настоящее время следователи проводят необходимые следственные и иные процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела осуществляется под личным контролем руководителя Следственного управления.