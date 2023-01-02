Троллейбус 3-го маршрута в новогодние праздники стилизовали предметами быта ямщиков

Со 2 по 7 января интерьер троллейбуса 3-го маршрута дополнили предметами быта ямщиков. На стилизованном пространстве пройдёт моноспектакль на основе ямщицких баек с элементами исторической экскурсии по Рязани.

Увидеть представление можно, попав в «Рязанскую «тройку» примерно в 14:00-14:15 от остановки на площади Свободы со стороны ТЦ «Зодиак» до памятника Фёдору Полетаеву.

Время зависит от дорожной ситуации. «Рязанскую «тройку» (троллейбус №3138) можно отследить по сайтам и приложениям с расписанием движения общественного транспорта, – сообщили в городской администрации.

Также пассажиры стилизованного троллейбуса вместе с обычном билетом получают сувенирный. Он не является платёжным документом, не даёт права на бесплатную поездку, однако подарит приятные воспоминания об интересной поездке в новогодние праздники.