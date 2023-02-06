Понедельник, 6 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Трое, в том числе ребёнок, пострадали в ДТП в Рязанской области

На главнуюНовости Рязани
Фото из Телеграм канала Госавтоинспекции Рязанской области

В Шиловском районе 5 февраля в дорожной аварии пострадали 3 человека. Предварительные данные привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

Всё случилось около 17:20 на 104-м километре трассы Ряжск – Касимов – Нижний Новгород. За рулём Renault Logan находился 45-летний житель посёлка Шилово. Не выбрав безопасную скорость, водитель совершил столкновение с ВАЗом под управлением 60-летнего мужчины.

Трое, в том числе ребёнок, пострадали в ДТП в Рязанской области

Водитель, 49-летняя и 7-летний пассажиры ВАЗа были травмированы, им оказали медицинскую помощь.

Ведётся проверка случившегося.

Трое, в том числе ребёнок, пострадали в ДТП в Рязанской области

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации