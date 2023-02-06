Трое, в том числе ребёнок, пострадали в ДТП в Рязанской области

В Шиловском районе 5 февраля в дорожной аварии пострадали 3 человека. Предварительные данные привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

Всё случилось около 17:20 на 104-м километре трассы Ряжск – Касимов – Нижний Новгород. За рулём Renault Logan находился 45-летний житель посёлка Шилово. Не выбрав безопасную скорость, водитель совершил столкновение с ВАЗом под управлением 60-летнего мужчины.

Водитель, 49-летняя и 7-летний пассажиры ВАЗа были травмированы, им оказали медицинскую помощь.

Ведётся проверка случившегося.