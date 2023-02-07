Трое рязанцев оформили кредитки на третьих лиц и обналичили 437 тысяч рублей

Трое сотрудников телекоммуникационной компании незаконно оформили кредитные карты на третьих лиц и обналичили 437 тысяч рублей. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Следователь ОМВД по Железнодорожному району Рязани завершил расследование уголовного дела. Граждан обвиняют в мошенничестве.

Как установили следователи, с декабря 2021 по январь 2022 года трое сотрудников коммуникационной компании в возрасте 21 года, 19 и 37 лет воспользовались возможностью оформления кредитных карт для клиентов. Это было предусмотрено их должностными обязанностями и заключённым с банком договором.

Злоумышленники предоставили в банк заведомо ложные сведения о якобы заключённых договорах кредита с клиентами компании. На самом деле эти клиенты не выражали желания заключить кредитный договор. Банк оформил кредитные карты, а обвиняемые получили их и обналичили денежные средства – 437 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве. Злоумышленников установили и задержали полицейские.

Следователь завершил расследование уголовного дела и направил его с утверждённым обвинительным заключением в суд.