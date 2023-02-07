Трое рязанцев оформили кредитки на третьих лиц и обналичили 437 тысяч рублей

Трое сотрудников телекоммуникационной компании незаконно оформили кредитные карты на третьих лиц и обналичили 437 тысяч рублей. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.
Следователь ОМВД по Железнодорожному району Рязани завершил расследование уголовного дела. Граждан обвиняют в мошенничестве.
Как установили следователи, с декабря 2021 по январь 2022 года трое сотрудников коммуникационной компании в возрасте 21 года, 19 и 37 лет воспользовались возможностью оформления кредитных карт для клиентов. Это было предусмотрено их должностными обязанностями и заключённым с банком договором.
Злоумышленники предоставили в банк заведомо ложные сведения о якобы заключённых договорах кредита с клиентами компании. На самом деле эти клиенты не выражали желания заключить кредитный договор. Банк оформил кредитные карты, а обвиняемые получили их и обналичили денежные средства – 437 тысяч рублей.
Уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве. Злоумышленников установили и задержали полицейские.
Следователь завершил расследование уголовного дела и направил его с утверждённым обвинительным заключением в суд.
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