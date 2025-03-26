Трое рецидивистов подозреваются в ограблении магазина в Скопине. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратился продавец расположенного в городе Скопине продуктового магазина и сообщил, что трое незнакомцев похитили из торгового зала несколько бутылок спиртного. Мужчина рассказал, что посетители сразу же начали собирать бутылки в пакет или убирать в одежду. Набрав алкогольной продукции, злоумышленники направились на выход. Продавец преградил им путь и потребовал оплатить товары. Его грубо оттолкнули. Спеша к двери, один из грабителей уронил бутылки, которые держал в руках. Тара разбилась, и напитки растеклись по полу.

Оперативники уголовного розыска зафиксировали описание внешности налетчиков. Торговые работники оценили ущерб от хищения на сумму более 5 тысяч рублей.

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Сотрудники полиции узнали по словесным портретам троих местных жителей в возрасте от 30 до 35 лет. Каждого из них ранее осудили за хищения, двоих – за незаконный оборот наркотиков.

Полицейские разыскали и задержали злоумышленников. По предварительной информации, рецидивисты в последнее время злоупотребляли спиртным и в состоянии опьянения решили пополнить запасы алкогольной продукции, не оплачивая покупки.