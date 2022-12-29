Трое детей погибли на пожаре в частном доме в Иркутской области

В Иркутской области во время пожара в частном доме погибли трое детей, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
Пожар в микрорайоне Берёзовый посёлка Маркова случился утром 29 декабря в 07.25 по местному времени.
Трупы трёх детей обнаружили во время тушения огня.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте ЧП работают криминалисты, приехал первый зам руководителя регионального следственного управления Дмитрий Позовский.
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