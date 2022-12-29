Трое детей погибли на пожаре в частном доме в Иркутской области

В Иркутской области во время пожара в частном доме погибли трое детей, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Пожар в микрорайоне Берёзовый посёлка Маркова случился утром 29 декабря в 07.25 по местному времени.

— На момент прибытия пожарных деревянный двухэтажный дом был полностью охвачен огнём. Из пожара самостоятельно удалось выбраться 15-летней девочке, которая осталась в доме за старшую, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Трупы трёх детей обнаружили во время тушения огня.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте ЧП работают криминалисты, приехал первый зам руководителя регионального следственного управления Дмитрий Позовский.