Четверг, 29 декабря, 2022
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Трое детей погибли на пожаре в частном доме в Иркутской области

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Фото: СУ СК РФ по Иркутской области

В Иркутской области во время пожара в частном доме погибли трое детей, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Пожар в микрорайоне Берёзовый посёлка Маркова случился утром 29 декабря в 07.25 по местному времени.

— На момент прибытия пожарных деревянный двухэтажный дом был полностью охвачен огнём. Из пожара самостоятельно удалось выбраться 15-летней девочке, которая осталась в доме за старшую, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Трупы трёх детей обнаружили во время тушения огня.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте ЧП работают криминалисты, приехал первый зам руководителя регионального следственного управления Дмитрий Позовский.

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