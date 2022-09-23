Трём знакам зодиака улыбнётся счастье осенью 2022

По-особому отблагодарит фортуна осенью 2022 года представителей трёх знаков зодиака. Астрологи считают: приходящим в жизнь успехом нужно пользоваться разумно.

Финансовая удача до конца ноября ждёт Тельцов. Можно ждать либо повышения по работе, либо открытие нового бизнеса, либо поступления наследства. Есть вероятность, что исполнится мечта о крупной покупке. Удачными станут поездки. Чтобы не спугнуть удачу, нужно с уважением и пониманием относиться к просьбам начальства.

А вот Дев ожидает, наоборот, не материальное, а духовное счастье. Осенью представители этого знака ощутят прилив сил, духовной энергии. Чтобы не упустить ресурсы даром, стоит пустить их на творчество и созидание.

Козерогов ждёт удача в делах любовных. Для одиночек это шанс встретить партнёра для длительных отношений. Нужно просто быть немного внимательнее к окружающим, скорее всего, кто-то уже обратил на вас внимание.