Пятница, 8 ноября, 2024
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Три женщины подписали контракт с «БАРС-Белгород»

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Алексей Самохин
Фото: Минобороны РФ

В Белгороде подписал контракт с Минобороны и вступили в добровольческое объединение «БАРС» три женщины. Об этом, ссылаясь на губернатора региона Вячеслава Гладкова пишет «МК в Белгороде».

Контракты заключили руководитель крупного пункта временного размещения, работающая там медсестра, а также советница заместителя губернатора. Их имена не сообщаются.

Возможность вступить в ряды добровольцев рассматривают ещё пять женщин.

Губернатор рассказал, что женщины будут нести службу в качестве медсестер и поваров.

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