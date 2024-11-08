Три женщины подписали контракт с «БАРС-Белгород»

В Белгороде подписал контракт с Минобороны и вступили в добровольческое объединение «БАРС» три женщины. Об этом, ссылаясь на губернатора региона Вячеслава Гладкова пишет «МК в Белгороде».

Контракты заключили руководитель крупного пункта временного размещения, работающая там медсестра, а также советница заместителя губернатора. Их имена не сообщаются.

Возможность вступить в ряды добровольцев рассматривают ещё пять женщин.

Губернатор рассказал, что женщины будут нести службу в качестве медсестер и поваров.