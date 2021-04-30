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Пятница, 30 апреля, 2021
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Три временных маршрута запустят в Липецке до кладбищ на Пасху

Елена Лобанова
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В Липецке запустят три временных маршрута до кладбищ на Пасху. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 

Автобусы оборудуют специальными указателями, а отправляться они будут по мере наполнения салонов.  

Так, от остановки «19 микрорайон» первый автобус до Косыревского кладбища отправится в 06:30. До районов Новоселкино и Желтые пески транспорт будет ходить от «Автостанции Сокол». Первый автобус запланирован на 08:00. До кладбища в Казинке будет ходить автобус от «п. Дачный». 

— Автобусы, которые будут временно ходить до кладбищ, обслуживают сезонные садоводческие маршруты. Поэтому до 14:00 автобусы №14, 16, 23, 41, 42, 43, 48, 60, 63, 64, 68, 77 приостановят свою работу. До этого же времени липчане смогут уехать на кладбище и обратно, — говорится в сообщении. 

Оплата проезда осуществляется в соответствии с установленными тарифами. 26 рублей липчане заплатят наличными, 21 рубль — банковской картой и 18 рублей — картой VISA.

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