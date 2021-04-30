Три временных маршрута запустят в Липецке до кладбищ на Пасху

В Липецке запустят три временных маршрута до кладбищ на Пасху. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Автобусы оборудуют специальными указателями, а отправляться они будут по мере наполнения салонов.
Так, от остановки «19 микрорайон» первый автобус до Косыревского кладбища отправится в 06:30. До районов Новоселкино и Желтые пески транспорт будет ходить от «Автостанции Сокол». Первый автобус запланирован на 08:00. До кладбища в Казинке будет ходить автобус от «п. Дачный».
Оплата проезда осуществляется в соответствии с установленными тарифами. 26 рублей липчане заплатят наличными, 21 рубль — банковской картой и 18 рублей — картой VISA.