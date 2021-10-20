Три установки гидроочистки Рязанской НПК теперь работают на отечественных катализаторах

Рязанская НПК перевела на российские катализаторы три установки гидроочистки – дизельного топлива, вакуумного газойля и нафты. Работа проведена в рамках программы импортозамещения, которую реализует НК «Роснефть».

Использование отечественных катализаторов позволяет увеличить объёмы выпускаемого бензина и дизельного топлива с высокими экологическими показателями и ультранизким содержанием серы (менее 10 ррm).

Катализатор производства ООО «РН-Кат», используемый на установке гидроочистки дизельного топлива, позволяет повысить стабильность и цетановое число, снижает вязкость и температуру застывания продукции. Также он помогает достигать высоких экологических характеристик топлива.

За счёт использования собственного катализатора на установке гидрооблагораживания вакуумного газойля повысилось качество компонентов, входящих в состав бензина «Евро-6».

Катализатор блока гидроочистки установки каталитического риформинга играет важную роль в повышении качества бензинов АИ-100 и «Евро-6».

Отметим, что отечественные катализаторы позволяют Рязанской НПК улучшать качество и потребительные свойства выпускаемой продукции. Ранее нефтезавод заменил ряд дорогостоящих зарубежных катализаторов отечественными на других установках.