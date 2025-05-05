Три трупа нашли в дачном доме в Мособласти

Следственным отделом по городу Сергиев Посад Главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел трёх жителей Москвы в дачном доме (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

4 мая 2025 года в СНТ «Русь» в городе Хотьково, в одном из частных домовладений, были найдены тела супружеской пары — мужчины 67 лет и женщины 63 лет, а также 96-летней матери погибшего. На телах отсутствовали видимые следы насилия, выявлены признаки отравления неизвестным веществом.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и тел погибших. В настоящее время рассматриваются несколько версий случившегося, включая отравление продуктами питания либо воздействие продуктов горения от отопительных приборов.

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Назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет установлена точная причина смерти.