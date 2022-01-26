Три рязанских МУПа по итогам 9 месяцев сработали в убыток на 145 млн. рублей

На заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы депутаты обсудили итоги работы муниципальных предприятий за 9 месяцев текущего года. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

12 предприятий сработало с прибылью, сумма которой около 222 млн. рублей. Три предприятия показали убыток на общую сумму 145 млн. рублей. Это РМПТС, «Муниципальный коммерческий центр» и «Эколозащита».

«Детскому питанию» и УРТ списана задолженность по кредитам в рамках федеральной помощи предприятиям, наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции.

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Хлебозаводу №3 удалось погасить задолженность по налогам, со здания предприятия сняты залоговые обязательства.

Также комитетом рассмотрены и одобрены планы по реорганизации муниципальных предприятий.