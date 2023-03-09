Четверг, 9 марта, 2023
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Три новых закона вступили в силу в России 9 марта

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9 марта в России в силу вступили три новых закона. «Парламентская газета» рассказала о нововведениях.

Утверждён порядок оказания медицинской помощи участникам добровольческих формирований

Участники добровольческих формирований смогут бесплатно лечиться в военно-медицинских подразделениях, частях и организациях. Им будут бесплатно предоставлять лекарства и медицинские изделия.

Организация медпомощи возложена на командующие войсками военных округов, к которым прикреплено добровольческое формирование.

Установлена отсрочка по уплате утилизационного сбора для предприятий автопрома, заключивших специальные инвестиционные контракты

Представители российского автопрома, заключившие с Минопромторгом РФ специальный инвестиционный контракт, смогут взять отсрочку на уплату утилизационного сбора за IV квартал 2022 года и за I-III кварталы 2023 года. Сбор необходимо уплатить до 15 декабря 2023 года.

Маркировка отдельных видов медицинских изделий

Продлён срок проведения эксперимента по маркировке отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации до 1 сентября 2023 года.

Эксперимент начался в России 15 февраля 2022 года и должен был завершиться 28 февраля 2023 года. Его участники тестируют способы нанесения маркировки, передачи сведений о товарах через систему электронного документооборота и вывода изделий из оборота при помощи контрольно-кассовой техники.

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