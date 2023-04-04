Три низководных моста освободились от воды в Рязанской области

В понедельник, 3 апреля, в Рязанской области в связи со спадом уровня воды в реках Ранова, Чернявка и Вожа от воды освободились 3 низководных моста. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

В Кораблинском районе от воды освободился автомобильный мост возле населённого пункта Кипчаково, в Путятинском районе – возле н.п. Черняевка, а в Рыбновском районе – возле н.п. Валищево.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что сейчас проезд по этим мостам открыт, жизнеобеспечение не нарушено.