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Вторник, 4 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Три низководных моста освободились от воды в Рязанской области

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В понедельник, 3 апреля, в Рязанской области в связи со спадом уровня воды в реках Ранова, Чернявка и Вожа от воды освободились 3 низководных моста. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

В Кораблинском районе от воды освободился автомобильный мост возле населённого пункта Кипчаково, в Путятинском районе – возле н.п. Черняевка, а в Рыбновском районе – возле н.п. Валищево.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что сейчас проезд по этим мостам открыт, жизнеобеспечение не нарушено.

Три низководных моста освободились от воды в Рязанской области
Три низководных моста освободились от воды в Рязанской области

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