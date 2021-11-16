-0.6 C
Рязань
Вторник, 16 ноября, 2021
spot_img
На главнуюПроисшествияДорожные происшествия в Рязанской области

Три фуры и легковушка столкнулись на трассе М5 в Рязанской области

7info

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Массовая авария с участием трёх фур и легковушки произошла на 309-м километре трассы М5 в Рязанской области вечером 15 ноября. Подробности сообщил сайт ИД «Пресса».

В 19.45 на въезде в Путятино водитель грузовика Mercedes-Benz врезался в полуприцеп ехавшей впереди фуры Volvo, после чего фура столкнулась с попутным грузовиком MAN. Mercedes-Benz отбросило на ехавший сзади Volkswagen Caravelle.

Травмы получили водитель Mercedes, мужчину отвезли в больницу.

Проводится проверка.

  • Три фуры и легковушка столкнулись на трассе М5 в Рязанской области
  • Три фуры и легковушка столкнулись на трассе М5 в Рязанской области
  • Три фуры и легковушка столкнулись на трассе М5 в Рязанской области
  • Три фуры и легковушка столкнулись на трассе М5 в Рязанской области
  • Три фуры и легковушка столкнулись на трассе М5 в Рязанской области

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram.

Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,825ЧитателиЧитать
1,519ЧитателиЧитать