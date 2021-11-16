Три фуры и легковушка столкнулись на трассе М5 в Рязанской области

Массовая авария с участием трёх фур и легковушки произошла на 309-м километре трассы М5 в Рязанской области вечером 15 ноября. Подробности сообщил сайт ИД «Пресса».

В 19.45 на въезде в Путятино водитель грузовика Mercedes-Benz врезался в полуприцеп ехавшей впереди фуры Volvo, после чего фура столкнулась с попутным грузовиком MAN. Mercedes-Benz отбросило на ехавший сзади Volkswagen Caravelle.

Травмы получили водитель Mercedes, мужчину отвезли в больницу.

Проводится проверка.

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