Три человека, включая беременную женщину, погибли в ДТП на трассе

В результате ДТП на трассе Кемерово — Мариинск погибли три человека, сообщает телеграм-канал RU_CHP.

По данным пресс-службы полиции Кемеровской области, авария случилась 29 октября. 29-летний водитель пикапа Dodge Ram 2500, получивший права в сентябре, выехал на встречку, столкнулся с фурой Scania. После столкновения оба автомобиля оказались на обочине и перевернулись, пикап загорелся.

Водитель, две пассажирки Dodge Ram 2500, одна из которых беременная, погибли. Ребёнка отвезли на скорой в больницу.

Очевидцы рассказали, что одна женщина сгорела в пикапе.

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