Три человека пострадали в ДТП в Рязанском районе

В понедельник, 3 апреля, в Рязанском районе произошла дорожная авария с участием грузовика и двух легковушек. Предварительные данные привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Всё случилось около 22:45 на 494-м километре трассы Р-123 Рязань – Клепики. За рулём Volkswagen Passat находился 39-летний житель Подмосковья. Водитель не справился с управлением, и его автомобиль столкнулся с грузовым МАЗом, за рулём которого находился 42-летний рязанец. От удара МАЗ столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 51-летней женщины.

Водитель МАЗа был травмирован, ему оказали медпомощь. Водитель и 50-летний пассажир Volkswagen Passat были госпитализированы с травмами.

Проводится проверка случившегося.