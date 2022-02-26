Третий день военной операции на Украине

РИА Новости подводит итоги третьего дня военной операции на Украине. Главное:

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российские подразделения, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь, под контроль ЛНР перешла Станица Луганская, силы ДНР заняли Счастье

российские военные ночью нанесли удар по военной инфраструктуре Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования

в Черном море произошел морской бой — украинские катера попытались атаковать российские корабли, эвакуировавшие 82 сдавшихся в плен украинских пограничников с острова Змеиный

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в российском Минобороны предположили, что барражировавшие рядом американские беспилотники наводили украинские катера на корабли российского флота

вчера в ожидании переговоров Путин отдал приказ остановить продвижение основных российских сил — но украинская сторона отказалась от переговоров, и сегодня продвижение российских войск возобновилось, сказал Песков

в офисе Зеленского заявили, что их не устроили условия переговоров, Лукашенко по этому поводу заявил, что возмущен: «Киев фактически окружен, а они разглагольствуют»

министр обороны Украины сообщил, что жителям Киева раздали около 18 тыс автоматов, эксперты опасаются погружения страны в криминальный хаос, поступают сообщения о случаях мародерства.