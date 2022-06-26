Требования к допустимому оружию самообороны утвердили в России

Из приказа МВД следует, что в конструкции охолощенного оружия не должно быть приспособлений для бесшумной стрельбы, деталей и механизмов для ведения огня очередями. Об этом сообщает ТАСС.
Оружие также не должно иметь магазинов для использования 10 и более патронов в базовой конструкции.
В приказе говорится, что оружие не должно быть изготовлено из огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового, сигнального, пневматического оружия. Маркировка должна быть нанесена без возможности её удаления.
Приказ МВД вступит в силу с 29 июня 2022 года.